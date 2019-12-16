شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور عن اختيار «جريشة» لإدارة لقاء الطلائع: أكثر حكم ظلم الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، استيائه من اختيار لجنة الحكام الرئيسية الحكم جهاد جريشة، لإدارة مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، والمقررة مساء اليوم الإثنين.

وقال «منصور»، في مداخلة على قناة «الحدث اليوم»، إنه طلب عدم قيادة جريشة حكيم أي مباراة للزمالك لأنه «أكثر حكم ظلم الزمالك».

ويلتقي الزمالك وطلائع الجيش مساء اليوم الإثنين، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب الجيش الثالث بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ8 من بطولة الدوري العام.