شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يشن هجومًا حادًا على «الخطيب» بعد التعاقد مع كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، انتقادات حادة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد ضم اللاعب محمود كهربا.

وقال «منصور»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «ملعب الشريف» على قناة «الحدث اليوم»: «محمود الخطيب يريد إشعال فتنة كبيرة بين جماهير الأهلي والزمالك».

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وأضاف: «كهربا لاعب عقده سار مع الزمالك ومستمر حتى 2022، والنادي لن يفرط في حقه لأن كهربا لاعب هارب، وما حدث بلطجة».

وأكد: «أرسلنا ملفا للفيفا به كل المستندات التي تؤكد صحة عقد الزمالك مع كهربا».

وقال «منصور» إن هناك بيانا سيتم إصداره عقب مباراة الفريق مع طلائع الجيش للكشف عن تفاصيل جديدة في أزمة كهربا.