شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة السابعة عشر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 رفض ريال مدريد هدية برشلونة بعد تعادله مع ريال سوسيداد بهدفين لكل فريق، وتعادل هو الأخر مع فالنسيا بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني.

وفاز أتلتيكو مدريد على أوساسونا، بهدفين دون رد، وخسر إشبيلية من فياريال بهدفين لهدف. وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي: برشلونة 35 نقطة ريال مدريد 35 نقطة إشبيلية 31 نقطة خيتافي 30 نقطة أتلتيكو مدريد 29 نقطة ريال سوسيداد 28 نقطة أتلتيك بيلباو 27 نقطة فالنسيا 27 نقطة Advertisements غرناطة 24 نقطة أوساسونا 23 نقطة ليفانتي 23 نقطة ريال بيتيس 23 نقطة فياريال 22 نقطة ديبورتيفو آلافيس 19 نقطة بلد الوليد 19 نقطة إيبار 16 نقطة ريال مايوركا 15 نقطة سيلتا فيجو 14 نقطة ليجانيس 10 نقاط إسبانيول 10 نقاط.

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