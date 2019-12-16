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ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة السابعة عشر

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترتيب بعد نهاية الجولة السابعة عشر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

رفض هدية بعد تعادله مع ريال سوسيداد بهدفين لكل فريق، وتعادل هو الأخر مع فالنسيا بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني.

وفاز أتلتيكو مدريد على أوساسونا، بهدفين دون رد، وخسر إشبيلية من فياريال بهدفين لهدف.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

برشلونة 35 نقطة

ريال مدريد 35 نقطة

إشبيلية 31 نقطة

خيتافي 30 نقطة

أتلتيكو مدريد 29 نقطة

ريال سوسيداد 28 نقطة

أتلتيك بيلباو 27 نقطة

فالنسيا 27 نقطة

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غرناطة 24 نقطة

أوساسونا 23 نقطة

ليفانتي 23 نقطة

ريال بيتيس 23 نقطة

فياريال 22 نقطة

ديبورتيفو آلافيس 19 نقطة

بلد الوليد 19 نقطة

إيبار 16 نقطة

ريال مايوركا 15 نقطة

سيلتا فيجو 14 نقطة

ليجانيس 10 نقاط

إسبانيول 10 نقاط.

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