شكرا لقرائتكم محمد حمدى زكى يشيد بلاعبى الإسماعيلي: هدفنا إسعاد جماهير الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعن مواجهة فريقه السابق أجاب اللاعب :”مواجهة الأهلى أو الزمالك دائما ماتشهد ندية قوية لذلك تلك المواجهات ما تكون منتظرة”.
وأكمل حديثه : "الأهلى فريق كبير ويضم لاعبين مميزين إلا أنها مواجهة لا تتعدى حدود التسعين دقيقة”.
وأختتم مهاجم سموحة والأهلى وانبى سابقا :”هدفنا اسعاد جماهيرنا وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك”.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد حمدى زكى يشيد بلاعبى الإسماعيلي: هدفنا إسعاد جماهير الدراويش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.