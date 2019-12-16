شكرا لقرائتكم محمد حمدى زكى يشيد بلاعبى الإسماعيلي: هدفنا إسعاد جماهير الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد حمدى زكى مهاجم وجناح الإسماعيلى فى تصريحات صحفية: "مواجهة نادى مصر لم تكن سهلة على الإطلاق، سعيد بالعودة للمشاركة ضمن صفوف الفريق" ، مشيدا بروح اللاعبين التى كانت عاملا أساسيا فى الانتصار فى ثامن جولات الدورى المحلى.

وعن مواجهة فريقه السابق أجاب اللاعب :”مواجهة الأهلى أو الزمالك دائما ماتشهد ندية قوية لذلك تلك المواجهات ما تكون منتظرة”.

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وأكمل حديثه : "الأهلى فريق كبير ويضم لاعبين مميزين إلا أنها مواجهة لا تتعدى حدود التسعين دقيقة”.

وأختتم مهاجم سموحة والأهلى وانبى سابقا :”هدفنا اسعاد جماهيرنا وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك”.