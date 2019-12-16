شكرا لقرائتكم الأهلي يعبر الحدود 4 مرات في أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل "فوز ثمين حققه النادي الأهلي على نظيره حرس الحدود".. بالطبع ستكون مباراة الأهلي وحرس الحدود التي أقيمت أمس بالجولة الثامنة في الدوري والتي فاز بها الأحمر بهدف نظيف، أو ماسيرد إلى الأذهان عند الحديث عن مواجهة بين الفريقين، لكن، عليك أن تدقق جيداً في أي مسابقة فاز الأهلي على حرس الحدود خلال هذا الأسبوع قبل أن تربط بين العنوان السابق ذكره والمباراة التي سترد إلى عقلك.

المارد الأحمر عبر الحدود 4 مرات في أربعة مسابقات مختلفة خلال هذا الأسبوع، ثلاثة منها في دوري الجمهورية للناشئين وواحدة في الدوري العام والتي حصلت على النصيب الأكبر من الاهتمام بالتأكيد.

بالأمس أيضاً نجح شباب الأهلي مواليد 99 في الفوز خارج ملعبه على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 41 نقطة ويُنهي الدور الأول من دوري الجمهورية وهو متربع على صدارة الترتيب، وسجل الهدفين وليد مصطفى ومحمد شكري، ناشئوا الأهلي أنهو الدور الأول مسجلين 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً في 17 مباراة.

يوم السبت الماضي وبمنافسات الجولة السابعة عشر في دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، فاز أهلي 2003 على الحدود بنتيجة 1/0 .

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ويوم الجمعة الماضي، أقيمت منافسات الجولة 17 ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001 وفاز شباب الأهلي على حرس الحدود بثنائية نظيفة في الإسكندرية سجلها عمر حجاج ومحمد أشرف ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى 33 نقطة من 16 مباراة.

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