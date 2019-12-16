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شكرا لقرائتكم الأهلي يعبر الحدود 4 مرات في أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
المارد الأحمر عبر الحدود 4 مرات في أربعة مسابقات مختلفة خلال هذا الأسبوع، ثلاثة منها في دوري الجمهورية للناشئين وواحدة في الدوري العام والتي حصلت على النصيب الأكبر من الاهتمام بالتأكيد.
يوم السبت الماضي وبمنافسات الجولة السابعة عشر في دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، فاز أهلي 2003 على الحدود بنتيجة 1/0 .
ويوم الجمعة الماضي، أقيمت منافسات الجولة 17 ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001 وفاز شباب الأهلي على حرس الحدود بثنائية نظيفة في الإسكندرية سجلها عمر حجاج ومحمد أشرف ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى 33 نقطة من 16 مباراة.
الأهلي
الأهلى
الاهلي
الأهلي
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