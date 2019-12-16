اخبار الرياضه

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الأحد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدول ترتيب الدورى المصرى

أقيم أمس الأحد 3 مباريات في ، كان أهمها لقاء الأهلي ضد حرس الحدود.

 

جدول الدورى المصرى

0795ae505e.jpg

الأهلي ضد حرس الحدود

ونجح النادي الأهلي فى استعادة صدارة ترتيب جدول الدوري المصري بالفوز الصعب والدراماتيكي على نظيره حرس الحدود بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2020.

 

 

 

جدول ترتيب الدوري المصري

201912161218191819.jpg

الأهلي

Advertisements

 

وأحرز هدف الفوز للأحمر والهدف الوحيد في اللقاء اللاعب " عمرو السولية " في الدقيقة 81 من عمر وزمن المباراة بتسديدة قوية خارج منطقة جزاء الخصم.

ترتيب الدورى المصرى

80c7029310.jpg

الزمالك

بعد هذه النتيجة حصد الأهلي ثلاث نقاط غالية وارتفع في صدراة الدوري برصيد 18 نقطة ، بعدما خاض 6 مواجهات فاز في جميعهم لم يتلقي الهزيمة أو يتعادل في أي واحدة منهم محققاً العلامة الكاملة ، بينما تجمد حرس الحدود في المركز الثامن برصيد 10 نقاط لعب 8 مباريات فاز في 2 و تعادل في أربعة وخسر في اثنين.

ترتيب الدوري المصري

 

 

جدول ترتيب الدوري المصري
جدول ترتيب الدوري المصري

 

8857583caa.jpg

الزمالك

4cfc9fd70e.jpg

الإسماعيلي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا