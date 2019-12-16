جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الأحد

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جدة - عمرو شويل جدول ترتيب الدورى المصرى أقيم أمس الأحد 3 مباريات في الدوري المصري، كان أهمها لقاء الأهلي ضد حرس الحدود. جدول الدورى المصرى الأهلي ضد حرس الحدود ونجح النادي الأهلي فى استعادة صدارة ترتيب جدول الدوري المصري بالفوز الصعب والدراماتيكي على نظيره حرس الحدود بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2020. جدول ترتيب الدوري المصري الأهلي Advertisements ترتيب الدورى المصرى وأحرز هدف الفوز للأحمر والهدف الوحيد في اللقاء اللاعب " عمرو السولية " في الدقيقة 81 من عمر وزمن المباراة بتسديدة قوية خارج منطقة جزاء الخصم. الزمالك بعد هذه النتيجة حصد الأهلي ثلاث نقاط غالية وارتفع في صدراة الدوري برصيد 18 نقطة ، بعدما خاض 6 مواجهات فاز في جميعهم لم يتلقي الهزيمة أو يتعادل في أي واحدة منهم محققاً العلامة الكاملة ، بينما تجمد حرس الحدود في المركز الثامن برصيد 10 نقاط لعب 8 مباريات فاز في 2 و تعادل في أربعة وخسر في اثنين. ترتيب الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري الزمالك الإسماعيلي

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