الخليج 365 يرصد بالفيديو والصور كأس أزمة اليد فى مقر الاتحاد

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وكان هشام نصر رئيس الاتحاد أكد على انتهاء الازمة مبرءا موظف الاتحاد خاصة انه ذهب الى محل الفضة من اجل طلاء الكأس وليس من اجل بيعه ولكن صاحب المحل اشتبه فى عز وحرر له محضر .
و عندما ذهب الخليج 365 إلى مقر الاتحاد وجد الموظف يباشر عمله و الكأس متواجدا فى مكتب رئيس الاتحاد .
وعقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر جلسة طارئة أمس لمناقشة ما أثير فى الساعات الماضية حول هذه الأزمة .
وقال هشام نصر رئيس الاتحاد انه بصدد انهاء كافة اجراءات تبرئة الموظف المدعو هيثم .
نشرت أحدى صفحات التواصل الأجتماعى "فيس بوك " أن أحد موظفى اتحاد كرة اليد قام بسرقة كأس فضة خالص ، خاص ببطولة أفريقيا للرجال 1990 وحاول بيعه فى منطقة الجمالية بالقاهرة ولكن تم ضبطه بمعرفة رجال المباحث قبل الافراج عنه بعد تدخل بعض مسئولو الاتحاد قبل ان يقوم رئيس الاتحاد بايضاح الامر .
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