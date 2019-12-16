شكرا لقرائتكم الاحتراف الخارجي أولا لـ مارسيلو الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتلقى حسين السيد عرضين محليين من أندية الإسماعيلي وإنبي للرحيل الى أحدهما الميركاتو الشتوى القادم، سواء على طريقة الإعارة أو من خلال بيعه بشكل نهائي، إلا أن مارسيلو طلب التأجيل في هذين العرضين، وكان مارسيلو على مقربة من الانتقال للإسماعيلي مطلع الموسم الجاري، إلا أن الخلاف المادي بين الطرفين حال دون اتمام الصفقة في وقتها ليستمر اللاعب داخل القلعة الحمراء.
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