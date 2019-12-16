اخبار الرياضه

الاحتراف الخارجي أولا لـ مارسيلو الأهلى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الاحتراف الخارجي أولا لـ مارسيلو الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسين السيد ظهير أيسر النادي الأهلي لإدارة ناديه أن الأولوية في ملف إعارته ستكون للفرق الخارجية، في الوقت الذي لن يفكر في أي عرض محلي لحين وضوح الرؤية بالنسبة للرحيل لأحد الدوريات العربية.

 

ووافق رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على إعارة حسين السيد، بعد أن طلب اللاعب الرحيل من أجل الحصول على فرصة اللعب، خاصة أنه لا يشارك مع الفريق منذ عودته من الإعارة في نادي الاتفاق السعودي.

 

وتلقى حسين السيد عرضين محليين من أندية الإسماعيلي وإنبي للرحيل الى أحدهما الميركاتو الشتوى القادم، سواء على طريقة الإعارة أو من خلال بيعه بشكل نهائي، إلا أن مارسيلو طلب التأجيل في هذين العرضين، وكان مارسيلو على مقربة من الانتقال للإسماعيلي مطلع الموسم الجاري، إلا أن الخلاف المادي بين الطرفين حال دون اتمام الصفقة في وقتها ليستمر اللاعب داخل القلعة الحمراء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتراف الخارجي أولا لـ مارسيلو الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا