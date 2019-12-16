شكرا لقرائتكم الزمالك ضد طلائع الجيش.. كارتيرون يدفع بمحمد عبد السلام فى الجبهة اليمنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان محمد عبد السلام قد شارك فى هذا المركز من قبل فى الموسم الماضي عندما دفع به السويسرى جروس بعد غياب حازم امام والنقاز للاصابة والايقاف ونجح اللاعب فى سد الثغرة وقدم مستوى طيب .
ويغيب عن الزمالك ضد طلائع الجيش، كل من، محمود شيكابالا وعبد الله جمعة وحازم إمام وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز ومحمود الونش للإصابة.
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