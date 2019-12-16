شكرا لقرائتكم الزمالك ضد طلائع الجيش.. كارتيرون يدفع بمحمد عبد السلام فى الجبهة اليمنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقترب الظهير الأيمن لنادى الزمالك محمد عبدالسلام للمشاركة أمام طلائع الجيش فى المواجهة المقرر لها اليوم فى السابعة و النصف مساءا على ملعب ستاد الجيش بالسويس فى الجولة الثامنة بالدورى ، فى ظل غياب حازم إمام للإصابة وهروب حمدي النقاز لفسخ تعاقده من طرف واحد دون موافقة نادى الزمالك الذى تقدم بشكوى ضد اللاعب .

كان محمد عبد السلام قد شارك فى هذا المركز من قبل فى الموسم الماضي عندما دفع به السويسرى جروس بعد غياب حازم امام والنقاز للاصابة والايقاف ونجح اللاعب فى سد الثغرة وقدم مستوى طيب .

ويغيب عن الزمالك ضد طلائع الجيش، كل من، محمود شيكابالا وعبد الله جمعة وحازم إمام وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز ومحمود الونش للإصابة.