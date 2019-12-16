شكرا لقرائتكم بديل مصري حال تعثر انضمام ايليكي للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرغب مسئولو النادي الأهلي في تلبية طلبات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، خاصة على مستوى الصفقات، بعدما تم التعاقد مع كهربا كأول الصفقات الشتوية، في الوقت الذي يرغب فايلر في التعاقد مع مهاجم أخر وبالتحديد النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري.

ودخلت إدارة الأهلي في مفاوضات بالفعل مع لوزيرن للتعاقد مع أيليكي، إلا أن إدارة النادي السويسري لا تحبذ التفريط في اللاعب قبل نهاية الموسم، الأمر الذي قد يعيق المفاوضات بين الطرفيين في الوقت الحالي.

مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي أكد أن فايلر مُصر على التعاقد مع ايليكي إلا أنه وضع خطة بديلة حال الفشل في ضمه لأسباب خارجة عن إدارة الأهلي، مؤكداً أنه سيتجه في وقتها لتدعيم خط الدفاع، وسيكون ذلك بواحد من الثنائي أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الأنجليزي وأسامة جلال مساك إنبي، على أن يتم تأجل صفقة ايليكي لنهاية الموسم.