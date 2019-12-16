شكرا لقرائتكم عمرو السولية يواصل الاحتفال بهدفه مع الأهلي فى شباك حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي بهدف الأول مع الفريق الأحمر في بطولة الدوري العام خلال الموسم الجاري، بعدما نجح في انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من حرس الحدود خلال مباراة الأمس.

ونشر السولية صوراً من احتفاله بالهدف عبر حسابه على تويتر وعلق عليها : الحمد لله.

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وكان النادي الأهلي قد انتزع فوزاً ثميناً على حساب حرس الحدود أمس الأحد خلال مباراة الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام، بهدف نظيف استعاد بها المارد الأحمر صدارة المسابقة من المقاولون العرب بعد رفع رصيده إلى 18 نقطة.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة في الدوري العام حتى الآن بعدما حقق الفوز في 6 مباريات خاضها منذ انطلاق البطولة، محققاً لقب الأفضل هجوما برصيد 18 هدف والأقوى دفاعاً حيث لم تستقبل الشباك الحمراء سوى هدف واحد فقط.