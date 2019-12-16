شكرا لقرائتكم سموحة يطلب صلاح محسن وعمار حمدى رسميا من الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء طلب سموحة بالتعاقد مع الثنائي بناءاً على رغبة حسام حسن المدير الفني لسموحة، الذي يرى فيهما موهبة كبيرة ستساعد فريقه بشكل كبير في مشوار الدوري العام.
كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يطلب صلاح محسن وعمار حمدى رسميا من الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.