شكرا لقرائتكم سموحة يطلب صلاح محسن وعمار حمدى رسميا من الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مجلس إدارة نادى سموحة خطاب رسمى لنظرائهم فى مجلس إدارة النادى الأهلى لاستعارة ثنائي الفريق صلاح محسن وعمار حمدي بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية الموسم في ظل عدم مشاركتهما مع الفريق الأحمر.

وقال مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي أن ناديه تلقى عرضاً لإعارة صلاح وعمار، وهو الأمر الذي تم عرضه على السويسري رينيه فايلر لاتخاذ القرار النهائي سواء بالسماح بإعارتهم، أو تفضيل استمرارهم داخل صفوف الفريق حتى نهاية الموسم.

وجاء طلب سموحة بالتعاقد مع الثنائي بناءاً على رغبة حسام حسن المدير الفني لسموحة، الذي يرى فيهما موهبة كبيرة ستساعد فريقه بشكل كبير في مشوار الدوري العام.