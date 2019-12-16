سوبر كورة.. الأهلي يعبر الحدود 4 مرات في أسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فوزثمين حققه النادي الأهلي على نظيره حرس الحدود".. بالطبع ستكون مباراة الأهلي وحرس الحدود التي أقيمت أمس بالجولة الثامنة في الدوري والتي فازبها الأحمربهدف نظيف، أول ماسيرد إلى الأذهان عند الحديث عن مواجهة بين الفريقين، لكن، عليك أن تدقق جيداً في أي مسابقة فاز الأهلي على حرس الحدود خلال هذا الأسبوع قبل أن تربط بين العنوان السابق ذكره والمباراة التي سترد إلى عقلك.

المارد الأحمر عبر الحدود 4 مرات في أربعة مسابقات مختلفة خلال هذا الأسبوع.

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