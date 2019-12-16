شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة السويس.. 7 أرقام لـ " الزمالك و طلائع الجيش " في الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهيرالزملكاوية المواجهة المنتظرة بين فريقا الزمالك و طلائع الجيش والمحدد لها السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين، على استاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام.

يسعى الزمالك إلى مواصلة الإنتصارات بعدما نجح مؤخرا فى الفوز على بيراميدز العنيد بهدفين دون رد من أجل التقدم فى جدول ترتيب الدورى الممتاز .

بينما يبحث فريق طلائع الجيش عن تحقيق الفوز الأول له بالدورى عبر بوابة الفريق الأبيض خاصة فى ظل تواجد طارق يحيى على رأس القيادة الفنية للفريق والذى سبق له قيادة الزمالك فنياً ويعرف قدرات وإمكانيات لاعبيه جيداً .

و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " الزمالك و طلائع الجيش " بالدورى الممتاز فى الجدول التالى :