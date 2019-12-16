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الأهلي يتلقى فاكساً من سموحة لاستعارة عمار وصلاح محسن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادي الأهلي فاكساً رسمياً من سموحة لاستعارة ثنائي الفريق صلاح محسن وعمارحمدي بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية الموسم في ظل عدم مشاركتهما مع الفريق الأحمر.

وقال مصدر داخل جهازالكرة بالأهلي أن ناديه تلقى عرضاً لإعارة صلاح وعمار، وهو الأمر الذي تم عرضه على السويسري رينيه فايلر لاتخاذ القرارالنهائي سواء بالسماح بإعارتهم، أوتفضيل استمرارهم داخل صفوف الفريق حتى نهاية الموسم.

وجاء طلب سموحة بالتعاقد مع الثنائي بناءاً على رغبة حسام حسن المديرالفني لسموحة، الذي يرى فيهما موهبة كبيرة ستساعد فريقه بشكل كبير في مشوار الدوري العام.

 

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