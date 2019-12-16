- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينشر أول فيديو لـ"الكأس" سبب الأزمة فى اتحاد اليد والان مع تفاصيل الخبر
وكان هشام نصر رئيس الاتحاد أكد على انتهاء الازمة مبرءا موظف الاتحاد خاصة انه ذهب الى محل الفضة من اجل طلاء الكأس وليس من اجل بيعه ولكن صاحب المحل اشتبه فى عز وحرر له محضر .
و عندما ذهب الخليج 365 الى مقر الاتحاد وجد الموظف يباشر عمله و الكأس متواجدا فى مكتب رئيس الاتحاد .
وعقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر جلسة طارئة أمس لمناقشة ما أثير فى الساعات الماضية حول هذه الأزمة .
وقال هشام نصر رئيس الاتحاد انه بصدد انهاء كافة اجراءات تبرئة الموظف المدعو هيثم .
نشرت أحدى صفحات التواصل الأجتماعى "فيس بوك " أن أحد موظفى اتحاد كرة اليد قام بسرقة كأس فضة خالص ، خاص ببطولة أفريقيا للرجال 1990 وحاول بيعه فى منطقة الجمالية بالقاهرة ولكن تم ضبطه بمعرفة رجال المباحث قبل الافراج عنه بعد تدخل بعض مسئولو الاتحاد قبل ان يقوم رئيس الاتحاد بايضاح الامر .
98116-كأس-أمم-أفريقيا-1
كأس-امم-افريقيا
كأس-أمم-أفريقيا-ثالث-واحد-من-الناحية-اليمنى
كأس-امم-افريقيا-لليد-90
كانت هذه تفاصيل خبر ”الخليج 365” ينشر أول فيديو لـ"الكأس" سبب الأزمة فى اتحاد اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.