شكرا لقرائتكم خبر عن الأولوية للإعارة الخارجية لمارسيلو الأهلي في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ حسين السيد ظهير أيسر النادي الأهلي إدارة ناديه أن الأولوية في ملف إعارته ستكون للفرق الخارجية، في الوقت الذي لن يفكر في أي عرض محلي لحين وضوح الرؤية بالنسبة للرحيل لأحد الدوريات العربية.

ووافق رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على إعارة حسين السيد، بعد أن طلب اللاعب الرحيل من أجل الحصول على فرصة اللعب، خاصة أنه لا يشارك مع الفريق منذ عودته من الإعارة في نادي الاتفاق السعودي.

وتلقى حسين السيد عرضين محليين من أندية الإسماعيلي وإنبي للرحيل الى أحدهما في الميركاتو الشتوى القادم، سواء على طريقة الإعارة أو من خلال بيعه بشكل نهائي، إلا أن مارسيلو طلب التأجيل في هذين العرضين، وكان مارسيلو على مقربة من الانتقال للإسماعيلي مطلع الموسم الجاري، إلا أن الخلاف المادي بين الطرفين حال دون إتمام الصفقة في وقتها ليستمر اللاعب داخل القلعة الحمراء.

Advertisements