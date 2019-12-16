شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. يارا عاطف حكم كرة القدم رجال: كان نفسى أكون مضيفة طيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

يارا عاطف نجمة اليوم هى يارا عاطف الحكم المساعد فى كرة القدم، فكان معها الحوار التالى ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟ ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟ السفر ، لأنى اتعودت عليه ، بسبب مشاركاتى مع الاندية و السفر للمباريات. ما الاكلة التى تتميزين فى طبخها ؟ ما الاكلة التى تتميزين فى طبخها ؟ السمك و الأرز لأنى من اسكندرية طبعا

يارا على البحر من نجمك المفضل؟ من نجمك المفضل؟ حنان ترك بحب تمثيلها من مطربك المفضل؟ من مطربك المفضل؟ الهضبة عمرو دياب ، حيث قالت :" بحب كل اغانيه و ألبوماته "

يارا و الصيد لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟ لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟ كان نفسى اكون مضيفة طيران Advertisements لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ ضحكت يارا وقالت : عندما تعرض للمعاكسة أتجاهل الموقف ،" بطنش " وأمشى مش برد.

يارا خارج الملعب مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ ياسمين صبرى ، لأنها اسكندرانية مثلى ، و بحسها " جدعة " وبنت بلد. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ لكل مكان لبس ، فلو تمرين لازم يكون سبورت ، و لو فرح أكيد هلبس فستان.

يارا بالسواريه تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى؟ تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى؟ الجواز نصيب ، هيكون حسب شخصيته ، و المهم أنه يتقى الله فيا ويتفهم شغلى. لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟ لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟ بصراحة مش عارفة وقتها هعمل ايه.

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