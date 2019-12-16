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برة الملعب.. يارا عاطف حكم كرة القدم رجال: كان نفسى أكون مضيفة طيران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

يارا عاطف
يارا عاطف

 

نجمة اليوم هى يارا عاطف الحكم المساعد فى كرة القدم، فكان معها الحوار التالى

 

 ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

السفر ، لأنى اتعودت عليه ، بسبب مشاركاتى مع الاندية و السفر للمباريات.

 

ما الاكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

السمك و الأرز لأنى من اسكندرية طبعا

يارا على البحر
يارا على البحر

 

من نجمك المفضل؟

 حنان ترك بحب تمثيلها

 

من مطربك المفضل؟

الهضبة عمرو دياب ، حيث قالت :" بحب كل اغانيه و ألبوماته "

يارا و الصيد
يارا و الصيد

 

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

  كان نفسى اكون مضيفة طيران

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لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

ضحكت يارا وقالت : عندما تعرض للمعاكسة أتجاهل الموقف ،" بطنش " وأمشى مش برد. 

 

يارا خارج الملعب
يارا خارج الملعب

 

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

 ياسمين صبرى ، لأنها اسكندرانية مثلى ، و بحسها " جدعة " وبنت بلد.

 

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

لكل مكان لبس ، فلو تمرين لازم يكون سبورت ، و لو فرح أكيد هلبس فستان.

 

يارا بالسواريه
يارا بالسواريه

 

تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى؟

 الجواز نصيب ، هيكون حسب شخصيته ، و المهم أنه يتقى الله فيا ويتفهم شغلى.

 

 لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟

بصراحة مش عارفة وقتها هعمل ايه.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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