شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستقر على الدفع بـ محمد عبد السلام فى الجبهة اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرالفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك على الدفع بـ محمد عبد السلام في الجبهة اليمنى أمام طلائع الجيش فى المواجهة المقررلها السابعة و النصف مساءا على ملعب ستاد الجيش بالسويس فى الجولة الثامنة بالدورى، فى ظل غياب حازم إمام للإصابة وهروب حمدي النقاز لفسخ تعاقده من طرف واحد دون موافقة نادى الزمالك الذى تقدم بشكوى ضد اللاعب .

كان محمد عبد السلام قد شارك فى هذا المركز من قبل في الموسم الماضي عندما دفع به السويسرى جروس بعد غياب حازم إمام والنقاز للإصابة والإيقاف ونجح اللاعب فى سد الثغرة وقدم مستوى طيب .

ويغيب عن الزمالك في مباراته ضد طلائع الجيش، كل من: محمود شيكابالا وعبد الله جمعة وحازم إمام وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز ومحمود الونش للإصابة.