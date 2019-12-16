شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. بديل مصري حال تعثر انضمام ايليكي للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرغب مسئولو النادي الأهلي في تلبية طلبات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، خاصة على مستوى الصفقات، بعدما تم التعاقد مع كهربا كأول الصفقات الشتوية، في الوقت الذي يرغب فايلر في التعاقد مع مهاجم أخروبالتحديد النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري.

ودخلت إدارة الأهلي في مفاوضات بالفعل مع لوزيرن للتعاقد مع أيليكي، إلا أن إدارة النادي السويسري لا تحبذ التفريط في اللاعب قبل نهاية الموسم، الأمرالذي قد يعيق المفاوضات بين الطرفيين في الوقت الحالي.

البديل المصري حال تعثر انضمام ايليكي للأهلي عبر سوبر كورة.. من هنا