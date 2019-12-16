شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المصارعة يستعد للجائزة الكبرى بمعسكر الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل منتخب المصارعة معسكرا مغلقا بالمركز الأوليمبى بالمعادى يوم الجمعة المقبل، فى إطار الاستعداد للبطولات المقبلة من أجل تجهيز اللاعبين بالمستوى الفنى اللائق، الذى يجعلهم قادرين على المنافسة على البطولات وتحقيق ميداليات جديدة لمصر .

و يشارك المصارعة فى بطولتى الجائزة الكبرى بإيطاليا للمنتخبات النسائية والرومانية وفيما يخص منتخب الحرة فيشارك فى البطولة الدولية بفرنسا.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر بالمركز الأوليمبى لحين انطلاق البطولتين، حيث تقام الجائزة الكبرى فى الفترة من 15 إلى 18 يناير ، بينما بطولة فرنسا فى الفترة من 17 إلى 19 من نفس الشهر.