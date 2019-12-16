ماذا قال محمد حمدي زكي عن كلاسيكو الأهلي والاسماعيلي؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد حمدى زكى مهاجم وجناح الإسماعيلى بروح اللاعبين التى كانت عاملا أساسيا فى الانتصارعلى نادى مصر فى ثامن جولات الدورى المحلى. وأضاف حمدى زكى في تصريحات صحفية:”مواجهة نادى مصرلم تكن سهلة على الإطلاق، سعيد بالعودة للمشاركة ضمن صفوف الفريق”. Advertisements وعن مواجهة فريقه السابق أجاب اللاعب :”مواجهة الأهلى أوالزمالك دائما ماتشهد ندية قوية، لذلك هذه المواجهات - في الغالب - تكون منتظرة”. وأكمل حديثه :”الأهلى فريق كبيرويضم لاعبين مميزين إلا أنها مواجهة لا تتعدى حدود التسعين دقيقة”. وأختتم مهاجم سموحة والأهلى وانبى سابقا :”هدفنا إسعاد جماهيرنا وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك”.

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