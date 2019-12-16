مباشر.. قرعة دوري أبطال أوروبا.. صلاح يترقب

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لقرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والمقررة في تمام الواحدة ظهرًا، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بلدية نيون السويسرية.
وستضم القرعة وعائين، الأول للأندية أصحاب الصدارة في دور المجموعات، والثاني لأصحاب الوصافة بالمجموعات الثمانية.
وستجنب القرعة الأندية من المجموعة الواحدة، أو من البلد الواحد.
وتصدرت تلك الأندية مجموعاتها: باريس سان جيرمان الفرنسي- بايرن ميونخ الألماني- مانشستر سيتي الإنجليزي- يوفنتوس الايطالي- ليفربول الإنجليزي- برشلونة الإسباني- لايبزيج الألماني- فالنسيا الإسباني.
فيما جاء في الوصافة أندية: ريال مدريد الإسباني- توتنهام الإنجليزي- نابولي الإيطالي- بوروسيا دورتموند الألماني- ليون الفرنسي- تشيلسي الإنجليزي- أتلانتا الايطالي - أتليتكو مدريد الإسباني.
وستقام مباريات الذهاب للدور ثمن النهائي في أيام 18 ، 19 ، 25 و 26 فبراير 2020 على أن تكون مباريات الإياب في 10 ، 11 ، 17 و 18 مارس 2020.
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