حجازي أم إليكي.. إدارة الأهلي تنتظر قرار فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يدرس مسؤولو قطاع الكرة في النادي الأهلي بالوقت الحالي كيف سيتم التحرك لانهاء الصفقة الثانية للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وأعلن الأهلي مؤخرا التعاقد مع محمود عبدالمنعم "كهربا" الذي فسخ عقده مع نادي أفيس البرتغالي، لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، وسيتم قيده بقائمة الفريق الأفريقية.

وصرح مصدر لـ"الخليج 365" بأن إدارة الأهلي لا تمانع التعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي لاعب لوزيرن السويسري الذي تم ترشيحه من قبل رينيه فايلر المدير الفني للفريق لضمه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي لم تتحرك بشكل رسمي بعد فيما يخص التفاوض حول ضم اللاعب، لكن أبدت موافقتها على طلب المدير الفني.

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وأشار المصدر في تصريحاته الى أن هناك تفكير أيضا في أن يتم مناقشة المدير الفني بشأن إمكانية تأجيل صفقة التعاقد مع مهاجم أجنبي حاليا، على أن تتم في الصيف.

وأوضح المصدر أن الأمر يعود لرغبة الإدارة في تدعيم خط الدفاع، في ظل الخوف من حدوث إصابات قوية تُهدد هذا المركز.

ويعتمد فايلر في الوقت الحالي على رامي ربيعة، بجانب استمرار توظيف أيمن أشرف في مركز قلب المدافع، في ظل غياب محمود متولي للإصابة، وعدم الاستعانة بسعد سمير وياسر إبراهيم.

وأكد المصدر أن أحمد حجازي لاعب وست بروميتش الإنجليزي في دائرة اهتمامات الأهلي حال وافق فايلر على استقدام مدافع خلال شهر يناير.

واختتم المصدر تصريحاته مؤكدا أن إدارة الأهلي تنتظر حسم الموقف مع فايلر بشأن إذا كانت الصفقة الثانية ستكون المهاجم الأجنبي أم قلب دفاع للتحرك وانهاء كافة الأمور لدعم الفريق.