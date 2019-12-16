مرتضى: موضوع كهربا سابقة تاريخية لن تمر.. والخطيب دخل في معركة "مش قدها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن انتقال كهربا للأهلي سابقة تاريخية لن تمر مرور الكرام، واصفا ما حدث بالـ"بلطجة".

وأضاف مرتضى في تصريحات لقناة الحدث اليوم، أن عقد كهربا موثق في اتحاد الكرة وتم دفع رسومه ومستمر حتى 2022، مدللا على ذلك بعدم حصول اللاعب سوى على بطاقة مؤقتة للعب في أفيس البرتغالي.

وتساءل رئيس الزمالك: "كيف يكون عقد كهربا باطل، في الوقت الذي حصل فيه على أموال الموسم الأول؟"

واسترسل: "الأهلي هو من ترك حسام وإبراهيم حسن وجمال عبدالحميد، والزمالك ترك إينو، وعبدالله السعيد تم ضمه بعد نهاية عقده مع الأهلي"، مضيفا: "الخطيب دخل في معركة مش قدها".

Advertisements

وأكمل: "موضوع كهربا لن يمر سياسيا أو رياضيا.. البلد ليس بها فتوات، وأعددنا ملف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" به كافة المستندات، واعترافه بأنه حصل على كافة مستحقاته".

وأشار مرتضى، إلى أن الزمالك استفاد ماليا من صفقة كهربا بعد شرائه بـ7 مليون جنيه من إنبي، وتم إعارته بـ3.5 مليون دولار لمدة سنتين بما يوازي 70 مليون جنيه مصري".

وعن الاستبدال في يناير، قال إن الزمالك من حقه الاستبدال في قائمته نظرًا لظروف القوة القاهرة، لإصابة لاعب أو هروب آخر، وكذلك الأهلي من حقه الاستبدال بعد إصابتي محمد محمود، وحمدي فتحي.

وعن حمدي النقاز، قال: "حمدي النقاز حصل على كافة مستحقاته حتى إبريل 2020.. الخاين ملوش مكان في نادي الزمالك، صفحة النقاز انتهت بالنسبة لنادي الزمالك".

وأعلن ظهور قناة نادي الزمالك في يوم الأول من يناير عام 2020.