عصام مرعي لمصراوي: فوجئت بتعيين كارتيرون.. الزمالك يحتاج لمهاجم.. وهذه حقيقة "سرطان" ميتشو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

في شهر أكتوبر الماضي، أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تعيين عصام مرعي ضمن الجهاز المعاون للصربي ميتشو مدرب الفريق الابيض السابق بعد توجيه الشكر لأيمن عبد العزيز.

لم تكن التجربة التدريبية الأولى لمرعي مع الزمالك، فسبق له التواجد ضمن الجهاز المعاون للفريق الأبيض مع أكثر من مدرب على رأسهم الألمانى بوكير وفاروق جعفر والبرتغالى كاجودا خلال الفترة من 2005 حتى 2007، كما سبق له خوض التجربة التدريبية في عدة أندية منها غزل المحلة، سوهاج والألومنيوم.

الخليج 365، أجرى حوارًا مع مرعي للحديث عن فترة عمله الأخيرة داخل الزمالك وبالتحديد مع الصربي ميتشو.. وإلى نص الحوار:

ما تقييمك لفترة عملك في الزمالك كمدرب عام للفريق الأول مع الصربي ميتشو؟

لم تكن فترة كافية للحكم لأننا تأثرنا بفترة التوقف بسبب بطولة أفريقيا تحت 23 عاما.

توليت تدريب الفريق لمدة 55 يومًا مع الصربي ميتشو، تواجدت مع الجهاز في 4 مباريات فقط أمام المقاولون وجينراسيون السنغالي وحقق الفريق الفوز، وتعثر أمام إنبي ومازيمبي.

بالحديث عن مباراة مازيمبي ماذا حدث في هذا اللقاء وماهو سر الخسارة الثقيلة؟

الفريق تأثر بغياب عناصر أساسية وعلى رأسهم طارق حامد الذي يمثل نصف قوة الزمالك، قدمنا مباراة جيدة فنيا ولكن كانت هناك بعض الأخطاء وتحدثت مع ميتشو خلال تلك المباراة بشأن بعض التغييرات ولكنه كان له رأي آخر.

هل سيتأثر الفريق في مشواره بالمجموعة بعد خسارة مازيمبي؟

إطلاقا، فهي بداية تشبه الموسم الماضي في الكونفدرالية بالخسارة أمام جورماهيا الكيني وكانت نقطة انطلاق الفريق وحصد اللقب.

هل تعرض ميتشو للظلم في فترة عمله بالزمالك؟

نعم ظُلم، ولكنني كنت أرى أن لديه بعض المشاكل الفنية داخل الملعب فيما يخص إدارة المباريات واختيار تشكيل الفريق.

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هل تأثر الفريق بأزمة المستحقات؟

النجاح في كرة القدم عنوانه الاستقرار والهدوء والفريق تأثر بعدم صرف المستحقات واللاعبين عانوا نفسيا من تلك الأزمة وهي كانت أزمة داخل النادي بسبب تأخر الشركة الراعية في سداد المستحقات وهو ما نقله رئيس النادي للاعبين.

لماذا لم ينجح الجهاز الفني في فصل اللاعبين عن تلك الأزمة داخل الملعب؟

تحدثنا مع اللاعبين كثيرا، ولكنهم تعودوا امن لموسم الماضي على مضاعفة المكافأت وصرف المستحقات في موعدها، وذلك كان حافز قوي للاعبين في حصد لقب الكونفدرالية لذلك تأثرنا الموسم الحالي بتأخر صرف المستحقات.

كيف تلقيت خبر تولي كارتيرون تدريب الفريق؟

كان بمثابة المفاجأة لي وحزنت كثيرا لأن الإدارة كان من المفترض أن تقوم بإبلاغي مبكرا أو قيادتي للفريق لحين وصول المدير الفني وليس إبلاغ اللاعبين بالجهاز الفني بالكامل في حضوري دون الحديث معي وفقط كنت أتمنى تقديري وليس إبلاغي في غرفة خلع الملابس أمام اللاعبين.

هل كنت تتوقع البقاء مع كارتيرون؟

نعم، توقعت ذلك أو على الأقل قيادة الفريق لحين تعيين مدير فني وليس رحيلي مع ميتشو.

يمتلك الزمالك استبدال وحيد، فيمن كان يفكر ميتشو لدعم الفريق؟

لم نتحدث عن ذلك، ولم نناقش صفقة يناير ولكني كنت أرى أن الفريق يحتاج لدعم خط الهجوم بالتعاقد مع مهاجم أفريقي مميز مثل كاسونجو لأني الفريق سيحتاجه في المباريات الأفريقية.

وماذا عن خالد بوطيب؟

بوطيب مهاجم جيد وإضافة كبيرة للفريق لكن حال جاهزيته الطبية بنسبة 100%، لأنه عانى من عدم الجاهزية الطبية الفترة الماضية وكان يحتاج للتدخل الجراحي.

بالعودة للحديث عن ميتشو ما هي كواليس حديثه عن السرطان قبل مباراة مازيمبي؟

هو صرح للاعبين بمرضه وقال لهم سأكشف لكم عن سر وهو معاناتي من السرطان والمترجم أكد لنا ذلك ودعم اللاعبين جاء بسبب ذلك وليس لاستمراره في قيادة الفريق.

أخيرا.. ماهي الخطوة المقبلة لك؟

تلقيت بعض العروض التدريبية لكني لم أحسم قراري ووجهتي القادمة.