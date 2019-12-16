اليوم.. الداخلية يصطدم بالنجوم .. والترسانة في ضيافة الزرقا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية نظيره النجوم على ملعب السكة الحديد بينما يحل الترسانة ضيفًا على نظيره الزرقا على ملعب رأس البر عصر اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة.

وتنطلق جميع المباريات في تمام الساعة الثانية ونصف عصرًا.

ويتطلع سعد فاروق المدير الفني الجديد للنجوم خلفًا لرمضان السيد

لتحقيق نتيجة إيجابية في أول لقاء له بقيادة الفريق بحثًا عن المنافسة على الدوري، بينما يرغب هشام زكريا المدير الفني للداخلية لخطف الثلاث نقاط مستغلًا الوضع على أرضة.

وفي ناحيه آخرى يرغب الترسانة بقيادة مدربة محمد صلاح في تحقيق أول فوز لهم بالدوري للعودة من

جديد إلى المنافسة وضمان بقائهم في الممتاز ب ، في حين يرغب سمير موسي في تعديل نتائج فريق الزرقا الذي يتزيل مجموعة القاهرة مستغلًا الوضع على أرضة.

وجاء جدول القسم الثاني في مجموعة القاهرة كالتالي..

1- سيراميكا 17 نقطة

2- القناة 12 نقطة

3- جمهورية شبين 12 نقطة

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4- منتخب السويس 11 نقطة

5- النجوم 10 نقاط

6- النصر 10 نقاط

7- الداخلية 9 نقاط

8- بتروجت 9 نقاط

9- كوكاكولا 9 نقاط

10- المريخ 5 نقاط

11- الترسانة 3 نقاط

12- الزرقا نقطتين