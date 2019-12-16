القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا اليوم دور الـ 16

تترقب أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية حول العالم قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي ستقام اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية . ومن المقرر أن تقام القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر ، الثانية عصرًا بتوقيت الثانية عصرًا بتوقيت السعودية ، الثالثة بتوقيت الإمارات . وستذاع القرعة عبر قناة bein sports الإخبارية المفتوحة والحاصلة على حقوق بث القرعة بشكل حصري . وتشهد القرعة تواجد 16 فريق هم: باريس سان جيرمان الفرنسي ، جيرمان الفرنسي ، ريال مدريد الإسباني ، بايرن ميونخ الألماني ، توتنهام الإنجليزي ، مانشستر سيتي الإنجليزي ، أتالانتا الإيطالي ، يوفنتوس الإيطالي، أتلتيكو مدريد الإسباني ، ليفربول الإنجليزي ، نابولي الإيطالي ، برشلونة الإسباني ، بوروسيا دورتموند الألماني ، لايبزيج الألماني ، ليون الفرنسي ، فالنسيا الإسباني ، تشيلسي الإنجليزي ".

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