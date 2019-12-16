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القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا اليوم دور الـ 16

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تترقب أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية حول العالم قرعة دور الـ 16 من بطولة لكرة القدم والتي ستقام اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية .

ومن المقرر أن تقام القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر ،

الثانية عصرًا بتوقيت ، الثالثة بتوقيت الإمارات .

وستذاع القرعة عبر قناة bein sports الإخبارية المفتوحة والحاصلة على حقوق بث القرعة بشكل حصري .

وتشهد القرعة تواجد 16 فريق هم: باريس سان

جيرمان الفرنسي ، الإسباني ، بايرن ميونخ الألماني ، توتنهام الإنجليزي ، مانشستر سيتي الإنجليزي ، أتالانتا الإيطالي ، يوفنتوس الإيطالي، أتلتيكو مدريد الإسباني ، الإنجليزي ، نابولي الإيطالي ، الإسباني ، بوروسيا دورتموند الألماني ، لايبزيج الألماني ، ليون الفرنسي ، فالنسيا الإسباني ، الإنجليزي ".
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