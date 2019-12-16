شاهد قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

تقدم بوابة الوفد خدمة البث المباشر لفعاليات قرعة دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي تقام في تمام الواحدة ظهر اليوم الإثنين وذلك في حفل بمقر الاتحاد الأوروبي لكرةالقدم بمدينة نيون السويسرية.
وتأهل 16 فريقًا لدور ثمن النهائي حيث تصدرت ثمانٍ فرق مجموعاتها وهي: باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخالألماني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، وليفربول الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني، ولايبزيج الألماني، وفالنسيا الإسباني.
بينما تأهل ريال مدريد الإسباني، توتنهام الإنجليزي، نابولي الإيطالي، بوروسيا دورتموند الألماني، ليون الفرنسي، تشيلسي الإنجليزي، أتلانتا الإيطالي وأتليتكو مدريد الإسباني كأصحاب المركز الثاني.
شاهد القرعة..
شاهد
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