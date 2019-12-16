اتحاد الكونغ فو يكشف تفاصيل جديدة بعد ثبوت إيجابية عينة بطل العالم المصري

أكد محمد عاشور رئيس الاتحاد المصري للكونغ فو أن إيقاف محمود عاطف جمعه بطل مصر في الوشو كونغ فو، وسحب الميدالية الذهبية منه تعد مؤامرة بعد فوزه ببطولة العالم الأخيرة.

وكشف رئيس الاتحاد انه كان حريص على التحليل لجميع اللاعبين قبل السفر والمشاركة في بطولة العالم الاخيرة من جهة رسمية ومعتمدة وتحت اشراف الدكتور اسامة غنيم رئيس النادو والنتيجة معتمدة وتؤكد براءة اللاعبين .

وأكبر دليل على تعرصنا لمؤامرة ان اسم اللاعب محمود عاطف جمعة لم يكن ضمن اللاعبين الذين سيخصعون للتحليل ضد المنشطات وتم اضافة اسمه بخط اليد في اللحظات الأخيرة وهناك من يتربص بالاتحاد المصري لمصالح شخصية وضد مصر وجاري التحقيق لمعرفة كافة الحقائق .

واصاف محمد عاشور أن اللاعبين تم الكشف عليهم ومتابعتهم بشكل دقيق وتحت اشراف طبيب المركز الأولمبي قبل السفر والكل متأكد من براءة ابطال مصر وسنقوم بإجراء تحليل جديدة للاعبين ومعرفة حقيقة المادة التي اثبتت ابجابية العينة وحرمت بطل مصر من ذهبية العالم وكذلك حرمانة من الحصول على مبلغ ٧٥ الف جنية قيمة الفوز بذهبية بطولةالعالم .

واضاف عاشور انه خاطب وزارة الشباب والرياضة بعدم صرف مكافأة للاعب لحين اثبات براءته حفاظا على المال العام.

كما تم مخاطبة الاتحاد الدولي للعبة بالموافقة علي العقوبة قبل انتهاء الفترة المسموح بها على ان يتم التحرك الرسمي وبشكل قانوني خلال المرحلة

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المقبلة .

وافصح رئيس اتحاد الكونغو فو ان اللاعب عمر ممدوح الفائز بالميدالية البرونزية خلال البطولة نفسها كان قد تعرض لنزلة برد شديدة ولكنه رفض تعاطي أي أدوية خوفا من تكرار هذا الموقف .

يذكر أن الاتحاد الدولي للعبة اخطر لجنة المنشطات المصرية بإيجابية العينة للاعب المنتخب المصري وتناوله المنشطات مع السماح لهم بالرد على العقوبة قبل نهاية أمس الاحد وهو ما حدث بالفعل .

وكان محمود عاطف صاحب الميدالية الذهبيه الوحيدة لمصر فى بطوله العالم الأخيرة التى أقيمت فى الفترة من ١٤ الى ٢٠ أكتوبر الماضي بشنغهاى بالصين «ميزان ٥٢ كيلو ثبتت ايجابية العينة الخاصة به .

وتم سحب الميدالية الذهبية منه وبذلك تأثر تصنيف المنتخب المصري فتراجع من المركز السادس إلى المركز السابع عشر .

ومن المتوقع أن يتم فرض غرامة مالية على مصر خلال الأيام القادمة، ستكون في أقل تقدير ٣٠ ألف دولار .