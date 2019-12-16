التشكيل المتوقع للزمالك.. ثلاثي هجومي أمام طلائع الجيش

يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره طلائع الجيش، اليوم في السابعة ونصف مساءًا والتي تقام على ملعب ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.
ويغيب عن المباراة محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله جمعه وأحمد سيد زيزو بسبب الإصابة.
ومن المتوقع أن يخوض الزمالك لقاء الطلائع بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى : محمد عواد.
خط الدفاع : محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى، محمد عنتر.
خط الوسط : طارق حامد، فرجانى ساسى، أشرف بن شرقى.
خط الهجوم : يوسف أوباما ومحمد اوناجم ومصطفى محمد.
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