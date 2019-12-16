مدرب الشارقة: النصر تفوق علينا في طريقة اللعب.. وتأثرنا بالغيابات

أكد عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة الإماراتي، أن النصر تفوق في الاستحواذ في المباراة أمس الأحد التي انتهت بفوز الشارقة في الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وتابع أن غياب نيغريدو أثر بشكل واضح على أداء الفريقالهجومي، مؤكدا ان تصريحاته قبل المباراة لم تكن تخديرا للنصر، هو فعلا أفضل فرق الدوري في الفترة الأخيرة.
قال إن الشارقة لعب بذكاء دفاعي ونجح في ترجمة الفرص التيحصل اليها إلى3 أهداف.
وعن تدريب المنتخب الإمارات، قال العنبري: اثق في اللجنة الانتقالية للاتحاد لاختيار المدرب المناسب، لا أحد يستطيع رفض هذه المهمة ولكنني مازلت في بداية الطريق ، منتخبنا جيد ويحتاج إلى الثقة.
ويتصدر الشارقة جدول الترتيب بـ23 نقطة، وتجمد رصيد العميد عند النقطة 14 في المركز الخامس.
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