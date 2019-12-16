الوصل الإماراتي في اختبار صعب أمام فريق شباب أهلي

يواجه فريق شباب اهلي الإماراتي نظيره الوصل، على استاد راشد في الثامنة والنصف من مساء اليوم الإثنين، في ختام الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي .

ويدخل شباب الأهلي المباراة أمام الوصل، وهو محتلا المركز الثاني برصيد 19 نقطة، ولدى لاعبيه الرغبة القوية في عدم فقد أي نقاط خلال المواجهات المقبلة، للمنافسة لقب الدوري.



أما الوصل فيقف في المركز السادس برصيد 11 نقطة، وهو يسعى إلى مواصلة الانتصارات بعد فوزه في الجولة الثامنة على مضيفه الفجيرة 2 - 3، ليتقدم خطوة جديدة نحو منطقة

الوسط مقتربا من الصراع على التأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وقال الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي، إنه درس جيد للاعبي الوصل، قبل لقاء الفريقين اليوم.

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وأكد أروابارينا: نعرف المنافس جيداً، ولكن مباريات الدوري تختلف عن لقاءات الكأس، لا بد أن نكون في كامل تركيزنا، لأننا سنواجه الوصل مجدداً، وخلال فارق زمني بسيط، والوصل لديه لاعبون جيدون، ويلاقينا بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية، وبالتالي لن تكون

المواجهة سهلة للفريقين.

من ناحيته أكد الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل، أن مباراة فريقه اليوم أمام مضيفه شباب الأهلي، ستكون صعبة، مشدداً على أن كل مباريات الوصل مع منافسه شباب الأهلي صعبة، موضحاً أنه يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقع فريقه في جدول ترتيب الدوري، والذي يحتل فيه الوصل المركز السادس برصيد 11 نقطة.

وأشار إلى أن فريق الوصل جاهز لمباراة اليوم، وعازم على تقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية، مؤكداً أن شباب الأهلي فريق كبير، مشدداً على أن الوقت قد حان لتحقيق نتيجة إيجابية على حساب شباب الأهلي، مطالباً لاعبيه بحتمية اللعب بتركيز عال ، لافتاً إلى أن كلا الفريقين يعرفان بعضهما البعض .