صلاح محسن يدرس الرحيل عن الأهلي .. وتجديد العقد يثير غضب عاشور

يدرس صلاح محسن مهاجم الأهلي الرحيل عن الفريق بسبب استمرار جلوسه على مقاعد البدلاء وعدم الحصول على فرصة حقيقية وهو ما يهدد فرص انضمامه لقائمة المنتخب في الأولمبياد.
وتلقى صلاح عدة عروض شفوية لضمه في الانتقالات الشتوية القادمة وطلب اللاعب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الموافقة على رحيله خاصة أنه لا يشارك مع الفريق الأحمر ويتمنى الحصول على الفرصة في المرحلة القادمة ليتواجد مع المنتخب الأولمبي في طوكيو.
في المقابل ، يعيش حسامعاشور لاعب وسط وقائد فريق الأهلي حالة من الغضب بسبب عدم مفاتحته في ملف تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي وهو الأمر الذي أثار مخاوف اللاعب من فكرة الاستغناء عن خدماته أو التفكير في الاعتزال.
وأعلن عاشور عدة مرات أنه لا يفكر في الاعتزال وأنه قادر على العطاء ولكن إدارة الأهلي لم تتحدث معه بعد في ملف التجديد
وعقد عاشور جلسة مع فايلر مدرب الفريق قبل لقاء وادي دجلة الأخير لمعرفة أسباب عدم مشاركته مع الفريق خاصة أن عاشور لعب أساسياً مع كل مدربي القلعة الحمراء منذ عام 2005 مع البرتغالي جوزيه، ولكن فايلر أكد أن الملعب هو الفيصل بين الجميع.
وفوجئ عاشور بعدم مشاركته ولو لدقائق في لقاء وادي دجلة ثم غاب عن تدريبات الفريق قبل مباراة حرس الحدود ليتم استبعاده من القائمة وهو ما أثار علامات الاستفهام حول غضب قائد الأهلي.
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