الوحدة الإماراتي يستضيف خورفكان بدوري الخليج العربي

يحل فريق خورفكان ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق الوحدة في السادسة مساء اليوم الإثنين، على استاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي.

ويأمل الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الوحدة، بتجاوز الهزة التي ضربت فريقه مؤخراً، بعد الخروج من كأس الخليج العربي أمام الجزيرة برباعية وبالنتيجة نفسها خسر في الجولة الماضية في الدوري، وسيسعى الفريق إلى العودة لسكة الانتصارات لامتصاص حالة الغضب، التي أصابت جماهيره نتيجة النتائج السلبية، إضافة إلى محاولة التغلب على الغيابات في ظل استمرار غياب إسماعيل مطر للإصابة والحسين صالح للإيقاف ، بينما

عاد المدافع حمدان الكمالي للتدريبات وإن كان قرار مشاركته ليس بنسبة 100%، فيما يستعيد الفريق جهود الأوروغوياني ميليسي.

كما يتطلع خورفكان في تحسين مركزه الحالي "الأخير" برصيد أربع نقاط من أربعة تعادلات، ولم يتمكن الفريق من تحقيق أي فوز، حتى الآن بعد تعرُض الفريق إلى 4 هزائم، جعلته يحتل المركز الرابع عشر.

وأكد الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الوحدة بصعوبة المباراة بسبب الحالة، التي يمر بها الفريق ومستوى النتائج، مشيراً إلى أن لا مجال لوجود الهدايا

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في مواجهة خورفكان وإن الفريق مطالب بالعمل الجاد من أجل تحقيق الفوز .

وأضاف أنه من خلال متابعته لفريق خورفكان فإن تشكيلته الأساسية تضم 11 لاعباً يقدمون أداء جيداً وأهم ما يميزه الأداء الجماعي وليس الفردي، مشدداً على أن الوحدة مطالب بتقديم 100% من مستواه وإذا ظهر الفريق بأدائه الطبيعي فإنه قادر على الفوز.

ومن جهته قال الصربي جوران مدرب خورفكان، أن فريقه جاهز لمواجهة الوحدة، مشيراً إلى أنه أجرى أربع حصص تدريبية عقب مباراة الظفرة التي خسرها الفريق بهدفين، حاول خلالها تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الفريق.

وأوضح أن الوحدة يمتلك لاعبين يصنعون الفارق، مؤكداً أن الهزائم التي يتلقاها الفريق لا تزيدهم إلا قوة وسندخل كل مباراة من أجل الفوز، مضيفاً: التركيز يجب أن يكون حاضراً.