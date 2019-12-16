رياضة | قبل القرعة.. محمد صلاح يزين التشكيل المثالي لمجموعات دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل القرعة.. محمد صلاح يزين التشكيل المثالي لمجموعات دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد المصري محمد صلاح في التشكيل المثالي لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي انتهت مبارياته يوم الأربعاء الماضي وتأهل 16 عشر فريقًا للدور المقبل.

ولم يشهد التشكيل تواجد أي لاعب من برشلونة أو ريال مدريد على الرغم من تأهل كلا الفريقين لدور الستة عشر

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تشكيل الفانتازي لدوري المجموعات من البطولة الأوروبية والذي جاء على النحو التالي :-

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حراسة المرمى : كيلور نافاس "باريس سان جيرمان".

خط الدفاع : أشرف حكيمي "بوروسيا دورتموند" - تاجليفيكو "أياكس" - خوان بيرنانرت "باريس سان جيرمان

خط الوسط : حكيم زياش "أياكس" - رحيم ستيرلينج "مانشستر سيتي" - محمد صلاح "ليفربول" - سون "توتنهام"

خط الهجوم : كيليان مبابي "باريس سان جيرمان" - روربرت ليفاندوفسكي "بايرن ميونيخ" - هالاند "ريد بول سالزبورج".