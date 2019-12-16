رياضة | عاجل.. ريال مدريد وأتلتيكو يحددان قرعة دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ريال مدريد وأتلتيكو يحددان قرعة دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحدد ناديا يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد ملامح الخوف في قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم لدور الـ16 والتي تجرى في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة في سويسرا وينتظرها عشاق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويعد يوفنتوس وأتلتيكو مدريد هما محور القرعة حيث تخشى أندية المراكز الأولى مواجهة هذين الفريقين تحديدًا فأي مواجهة معهما ستكون بمثابة نهائي مبكر فإذا نظرنا إلى أندية ليفربول ومانشستر سيتي ويوفنتوس وفالنسيا وبايرن ميونيخ فإنها بالتأكيد تخشى الوقوع مع ريال مدريد في دور الـ16.

تصنيف قرعة دوري أبطال أوروبا

المركز الأول: ليفربول – مانشستر سيتي – باريس سان جيرمان – يوفنتوس – برشلونة – فالنسيا – لايبزيج – بايرن ميونيخ

المركز الثاني: توتنهام – تشيلسي – بوروسيا دورتموند – نابولي – أتلتيكو مدريد – ليون – ريال مدريد – أتالانتا

أقوى سيناريوهات قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

ليفربول ضد ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد أو بوروسيا دورتموند

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برشلونة ضد تشيلسي أو أتلتيكو مدريد أو توتنهام

باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد أو ريال مدريد

يوفنتوس ضد ريال مدريد أو توتنهام

بايرن ميونيخ ضد تشيلسي أو نابولي أو ريال مدريد

مانشستر سيتي ضد نابولي أو ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد