رياضة | أقوى احتمالات قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أقوى احتمالات قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الساحرة المستديرة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم لدور الـ16 في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة في مدينة نيون السويسرية خاصة محبي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقسمت الأندية ما بين 8 في التصنيف الأول ومثلهم في التصنيف الثاني بحيث يتواجهون معًا بشرط ألا يمكن لفريقين من نفس الدولة اللعب ضد بعضهما أو فريقان تقابلا في نفس المجموعة علماً أن أصحاب المركز الأول سيصطدمون أصحاب المركز الثاني.

تصنيف قرعة دوري أبطال أوروبا

المركز الأول: ليفربول – مانشستر سيتي – باريس سان جيرمان – يوفنتوس – برشلونة – فالنسيا – لايبزيج – بايرن ميونيخ

المركز الثاني: توتنهام – تشيلسي – بوروسيا دورتموند – نابولي – أتلتيكو مدريد – ليون – ريال مدريد – أتالانتا

أقوى سيناريوهات قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

ليفربول ضد ريال مدريد حيث ستكون بمثابة نهائي مكرر لعام 2018 عندما خسر رفاق محمد صلاح

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد حيث المواجهة الصعبة بين يورجن كلوب المدير الفني للريدز ودييجو سيميوني

Advertisements

ليفربول ضد بوروسيا دورتموند حيث الصراع بين الكرة الجميلة للفريقين

برشلونة ضد تشيلسي في لقاء ناري بين فالفيردي وفرانك لامبارد

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد أو توتنهام

باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد أو ريال مدريد

يوفنتوس ضد ريال مدريد أو توتنهام

بايرن ميونيخ ضد تشيلسي أو نابولي أو ريال مدريد

مانشستر سيتي ضد نابولي أو ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد