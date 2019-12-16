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رياضة | أقوى احتمالات قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

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يترقب عشاق الساحرة المستديرة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم لدور الـ16 في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة في مدينة نيون السويسرية خاصة محبي محمد صلاح نجم الإنجليزي.

 

وقسمت الأندية ما بين 8 في التصنيف الأول ومثلهم في التصنيف الثاني بحيث يتواجهون معًا بشرط ألا يمكن لفريقين من نفس الدولة اللعب ضد بعضهما أو فريقان تقابلا في نفس المجموعة علماً أن أصحاب المركز الأول سيصطدمون أصحاب المركز الثاني.

 

تصنيف قرعة دوري أبطال أوروبا

 

المركز الأول: ليفربول – مانشستر سيتي – باريس سان جيرمان – يوفنتوس – – فالنسيا – لايبزيج – بايرن ميونيخ

 

المركز الثاني: توتنهام – – بوروسيا دورتموند – نابولي – أتلتيكو مدريد – ليون – – أتالانتا

 

أقوى سيناريوهات قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

 

ليفربول ضد ريال مدريد حيث ستكون بمثابة نهائي مكرر لعام 2018 عندما خسر رفاق محمد صلاح

 

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد حيث المواجهة الصعبة بين يورجن كلوب المدير الفني للريدز ودييجو سيميوني

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ليفربول ضد بوروسيا دورتموند حيث الصراع بين الكرة الجميلة للفريقين

 

برشلونة ضد تشيلسي في لقاء ناري بين فالفيردي وفرانك لامبارد

 

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد أو توتنهام

 

باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد أو ريال مدريد

 

يوفنتوس ضد ريال مدريد أو توتنهام

 

بايرن ميونيخ ضد تشيلسي أو نابولي أو ريال مدريد

 

مانشستر سيتي ضد نابولي أو ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد

 

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