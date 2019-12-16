رياضة | الأهلي يجهز نجمه الأول لموقعة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يجهز نجمه الأول لموقعة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر للمباراة المقبلة أمام الإسماعيلي.

ويحل الأهلي ضيفًا على الإسماعيلي مساء الخميس المقبل على ستاد "المكس" في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل المدرب السويسري عدم الاستعجال بعودة الظهير الأيسر في مباراة الأمس أمام حرس الحدود رغم تعافيه من الإصابة حتى يكون جاهزًا بشكل كامل لمباراة الإسماعيلي المقبلة.

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وكان معلول قد تعرض للإصابة في مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي التونسي بشد في العضلة الضامة وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر حتى التعافي من الإصابة.

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا مساء أمس الأحد على ضيفه حرس الحدود بهدف نظيف للاعب وسطه عمرو السولية في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

وارتقى الأهلي لصدارة الدوري مساء أمس، بعدما وصل للفوز السادس على التوالي وبرصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثاني، فيما يملك المارد الأحمر مباراتين مؤجلتين.