رياضة | فرصة أمام تشيلسي لضم مدافع بورنموث بـ40 مليون جنيه استرليني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرصة أمام تشيلسي لضم مدافع بورنموث بـ40 مليون جنيه استرليني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي تشيلسي لتدعيم خط دفاعه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث وضع النادي اللندني عينه على لاعبه السابق الهولندي ناثان أكي مدافع فريق بورنموث.

وبحسب ما كشفته تقارير صحفية في إنجلترا فإن النادي اللندني يتطلع للتعاقد مع المدافع الهولندي الذي يقدم مستويات جيدة للغاية مع بورنموث وأصبح مطمعًأ للعديد من الأندية.

وأشارت صحيفة "The Athletic" البريطانية بأن هناك شرط إعادة شراء ناثان آكي لتشيلسي من بورنموث بـ40 مليون جنيه سينتهي قبل انتقالات صيف 2020،إنتقالات يناير القادمة هي فرصة البلوز الأخيرة للتعاقد مع اللاعب الهولندي بهذا السعر.

وأضافت الصحيفة بأن هناك هناك اهتمام من مانشستر سيتي وبعض الأندية الأسبانية الكبيرة باللاعب أيضًا لكن تشيلسي يرغب بقوة في استعادته مرة أخرى.

وكان أكي قد انتقال لصفوف بورنموث في صيف 2017 قادمًا من تشيلسي مقابل 20 مليون جنيه استرليني، بعدما لعب له معارًا لمدة موسم.