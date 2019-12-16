رياضة | عبد الحفيظ ملمحا للزمالك: ليس لدينا هاربون بسبب المستحقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ ملمحا للزمالك: ليس لدينا هاربون بسبب المستحقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن أن الجهاز الفني لم يحسم أسماء اللاعبين المعارين إلى أندية أخرى اعتبارا من يناير المقبل.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عقب الفوز على حرس الحدود 1-0 في الدوري: "فايلر لم يحدد أسماء المعارين، أمامنا شهر ونصف لنهاية شهر يناير.. لم يحدد فايلر اسما بعينه، لنقطع الشك باليقين، لن يرحل لاعب مرتبط بتعاقد معنا بدون رغبتنا فليس لدينا لاعبون هاربون.. نصرف للاعبينا مستحقاتهم في التوقيتات المحددة، ولا نغير في بنود العقود قبل أو بعد توقيع اللاعب لنضطره يرحل عن صفوفنا، بل نحقق رغبات لاعبينا".

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وأضاف عبد الحفيظ: "لا نخطئ في مثل هذه الأمور، لا ننتظر حتى يتقدم أي لاعب بشكوى ضدنا.. لنقطع الشك باليقين، ما يقال إن البعض يتفاوض مع لاعبين من الأهلي، لا نعير له أهمية، نحب لاعبينا ونقدرهم حتى إذا كان هناك نوع من الحسابات الفنية التي تبعده لفترة من الفترات، نتحدث مع اللاعب ونقدره، وننفذ له رغبته