رياضة | راموس يتحدث عن كلاسيكو الأرض و"نقطة" فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يتحدث عن كلاسيكو الأرض و"نقطة" فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني عن أنه رغم تسجيل هدف التعادل في اللعبة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع أمام فالنسيا، إلا أنهم ليسوا سعداء بالنقطة التي حصدوها على ملعب المستايا.

قال راموس في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "رغم سيطرتنا على معظم فترات المباراة، إلا أن فالنسيا عاقبنا بهدف التقدم، النقطة إيجابية رغم أنك لا تشعر بالراحة لعدم حصولك على النقاط الثلاث، بالرغم من التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع".

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وقال راموس إنه كان واضحاً للجميع أن الفريق "الملكي" ذهب لملعب "المستايا" من أجل النقاط الثلاث، ولكنه شدد أنهم واجهوا منافساً يمر بفترة طيبة.

وتابع: "شاهدنا مستوى قوي من الريال في الشوط الأول، ولم ندع الفرصة لفالنسيا للخروج من مناطقه.. النقطة تبقينا في الصدارة مع برشلونة، علينا الاستمرار على هذا المنوال".

وحول حظوظ فريقه في كلاسيكو الأرض الأربعاء المقبل، أمام برشلونة على ملعب "الكامب نو"، أوضح: "الفريقان يمران بفترة طيبة، ولكن بعيداً عن هذا الأمر يبقى الكلاسيكو صعب".