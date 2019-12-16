اونلاين | رابط "يلا شوت" مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا بث مباشر قرعة الابطال كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة uefa champions draw

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مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا uefa champions league draw دور الـ18 أندية حسمت صدارة مجموعاتها وهي (باريس سان جيرمان الفرنسي- بايرن ميونخ الألماني- مانشستر سيتي الإنجليزي- يوفنتوس الايطالي- ليفربول الإنجليزي- برشلونة الإسباني- لايبزيج الألماني- فالنسيا الإسباني)، مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16.

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uefa champions league draw مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 أما أصحاب الوصافة هم (ريال مدريد الإسباني- توتنهام الإنجليزي- أتالانتا الإيطالي- أتليتكو مدريد الإسباني- نابولي الإيطالي- بوروسيا دورتموند الألماني- ليون الفرنسي- تشيلسي الإنجليزي)، مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16.

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 ينتظر ليفربول حامل لقب البطولة الموسم الماضي 5 مواجهات محتملة أمام أصحاب الوصافة وهم : (ريال مدريد الإسباني- أتلانتا الايطالي- أتليتكو مدريد الإسباني - بوروسيا دورتموند الألماني- ليون الفرنسي).

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 تقام مباريات الذهاب على ملاعب أندية الوصافة أحد أيام 18، 19/ 25، 26 فبراير، فيما ستقام مباراة الإياب على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد أيام 10، 11/ 17، 18 من شهر مارس المقبل، مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16، uefa champions league draw.