اونلاين | بث مباشر| مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 موسم 2020/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 موسم 2020/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُسحب ظهر اليوم الاثنين 16-12-2019 قرعة دور ال16 لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2019، جنبًا إلى جنب قرعة دور ال32 من بطولة الدوري الأوروبي، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية في حضور مندوبي جميع الأندية.

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موعد انطلاق قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية.

وقام يويفا بجدولة مباريات ذهاب وإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لتقام في نهاية شهر فبراير، من أجل منح المنتخبات الأوروبية فرصة الاستعداد لبطولة يورو 2020 المقرر لها في 12 دولة احتفالاً بالذكرى ال90 لتأسيس الاتحاد الأوروبي..

أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر النصي “لحظة بلحظة” والذي يرصد لكم أحداث قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

يصحبكم في هذا البث “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع ميركاتو داي.

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ينطلق الحفل في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية.

قبل أي شيء، يجب أن نذكركم بنظام القرعة.

تقسيم الفرق المتأهلة لدور لـ16 من دوري أبطال أوروبا إلى وعائين، الأول للمتصدري المجموعات الثمانية، والثاني لأصحاب المركز الثاني في كل مجموعة.

لا يمكن أن يواجه فريقان من نفس المجموعة بعضهما البعض في دور الـ16.

لا يمكن أن يتقابل فريقان من نفس البلد في دور الـ16، هذا يحدث فقط بدءًا من دور ال8.

حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي “يورجن كلوب” وصل مع بعثة ليفربول للعاصمة القطرية “الدوحة” يوم أمس الأحد للاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2019، حيث سيواجه مونتيري المكسيكي يوم الثلاثاء في مباراة نصف النهائي.