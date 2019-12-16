ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة السابعة عشر

الإثنين 16 ديسمبر 2019

أسدل الستار عن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني الممتاز.



ولم تشهد الجولة تغيرات كثيرة على مستوى متصدري جدول الترتيب، خصوصاً بعد رفض ريال مدريد هدية برشلونة وتعادله مساء أمس مع فالنسيا.

وتمكن كريم بنزيما من إحراز هدف التعادل لريال مدريد في مرمى فالنسيا، وتساويه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في جدول هدافي الدوري الإسباني.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

ليونيل ميسي، برشلونة، 12 هدفًا.

كريم بنزيما، ريال مدريد، 12 هدفًا.

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لويس سواريز، برشلونة، 9 أهداف.

جيرارد مورينو، فياريال، 8 أهداف.

لورينزو مورن، ريال بيتيس، 8 أهداف.

لوكاس بيريز، ألافيس، 8 أهداف.

أنجيل رودريجز، خيتافي، 8 أهداف.

ويليان جوزيه، ريال سوسيداد، 7 أهداف.

خوسيلو، ألافيس، 7 أهداف.

أنطوان جريزمان، برشلونة، 7 أهداف.