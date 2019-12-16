- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة السابعة عشر والان مع التفاصيل
الإثنين 16 ديسمبر 2019
أسدل الستار عن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني الممتاز.
ولم تشهد الجولة تغيرات كثيرة على مستوى متصدري جدول الترتيب، خصوصاً بعد رفض ريال مدريد هدية برشلونة وتعادله مساء أمس مع فالنسيا.
وتمكن كريم بنزيما من إحراز هدف التعادل لريال مدريد في مرمى فالنسيا، وتساويه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في جدول هدافي الدوري الإسباني.
وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:
ليونيل ميسي، برشلونة، 12 هدفًا.
كريم بنزيما، ريال مدريد، 12 هدفًا.
لويس سواريز، برشلونة، 9 أهداف.
جيرارد مورينو، فياريال، 8 أهداف.
لورينزو مورن، ريال بيتيس، 8 أهداف.
لوكاس بيريز، ألافيس، 8 أهداف.
أنجيل رودريجز، خيتافي، 8 أهداف.
ويليان جوزيه، ريال سوسيداد، 7 أهداف.
خوسيلو، ألافيس، 7 أهداف.
أنطوان جريزمان، برشلونة، 7 أهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة السابعة عشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.