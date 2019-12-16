إصابة ثنائي ليون بالرباط الصليبي خلال مباراة رين في الدوري الفرنسي

الإثنين 16 ديسمبر 2019

أعلن نادي ليون الفرنسي عن إصابة ثنائي الفريق خلال مباراة رين، التي أقيمت أمس الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الفرنسي.



وخسر ليون بهدف نظيف سجلة اللاعب إدواردو كافينجا، في الدقيقة 89 من أحداث اللقاء.

وتلقى ليون صدمة بعد إصابة ممفيس ديباي وجيف ريني أديلايد لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والتي تنهي موسمهما مع الفريق الفرنسي.

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وكان ديباي قد تعرض لإصابة في نهاية الشوط الأول وتم إستبداله ما بين شوطي المباراة، أما ريني أديلايد فقد خرج في الدقيقة 35 متأثرا بالإصابة التي تعرض لها.

وقال ليون خلال بيانه الرسمي:" نأسف لتلك الإصابة القوية التي تعرض لها ثنائي الفريق خلال مباراة رين في الدوري الفرنسي".

وتابع النادي خلال بيانه:" ديباي تعرض لمزق في الرباط الصليبي الأمامي في الركبة اليسرى، في حين ريني أديلايد تعرض لنفس الإصابة، ولكن في القدم اليمنى".

وأتم:" سنحدد موعد عودتهما للملاعب مره أخرى، ونقدم كل الدعم لهما خلال تلك الفترة الصعبة".