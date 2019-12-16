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كلوب يسخر من تنطيم قطر لكأس العالم للأندية 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الإثنين 16 ديسمبر 2019

يواجه الأنجليزي بطل أوروبا نظيره فريق مونتيري المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية يوم الأربعاء القادم ١٨ ديسمبر بالدوحة .

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وسخر كلوب من قرار قطر بإجراء كل المباريات المتبقية في كأس العالم للأندية على إستاد خليفة الدولي ، مشددا أن أرضية الملعب سوف تتعرض إلي ضرر كبير بسبب كثرة إقامة المباريات عليها .

وقال كلوب لبعض وسائل الإعلام الناقلة ؛ أعتقد أنها تمطر هناك في قطر، هذا لا يساعد أرض الملعب التي سنلعب عليها جميعا . 

وتابع الحديث بسخرية قائلا ؛ يبدو أنه تنظيم مبهر جدا، فالمباريات ستقام كلها على ملعب واحد، وهناك تساقط للأمطار هناك، سنرى كيف يمكن لأرضية واحدة أن تتحمل، لكن هذا الأمر يعد مشكلة كبيرة .

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