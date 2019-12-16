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شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يسخر من تنطيم قطر لكأس العالم للأندية والان مع التفاصيل
الإثنين 16 ديسمبر 2019
يواجه ليفربول الأنجليزي بطل أوروبا نظيره فريق مونتيري المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية يوم الأربعاء القادم ١٨ ديسمبر بالدوحة .
وسخر كلوب من قرار قطر بإجراء كل المباريات المتبقية في كأس العالم للأندية على إستاد خليفة الدولي ، مشددا أن أرضية الملعب سوف تتعرض إلي ضرر كبير بسبب كثرة إقامة المباريات عليها .
وقال كلوب لبعض وسائل الإعلام الناقلة ؛ أعتقد أنها تمطر هناك في قطر، هذا لا يساعد أرض الملعب التي سنلعب عليها جميعا .
وتابع الحديث بسخرية قائلا ؛ يبدو أنه تنظيم مبهر جدا، فالمباريات ستقام كلها على ملعب واحد، وهناك تساقط للأمطار هناك، سنرى كيف يمكن لأرضية واحدة أن تتحمل، لكن هذا الأمر يعد مشكلة كبيرة .
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