- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019 والان مع التفاصيل
الإثنين 16 ديسمبر 2019
انتهت مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة حالياً في قطر من الفترة 11 حتي 21 من شهر ديسمبر الجاري.
وتأهل الهلال السعودي بعد الفوز علي الترجي التونسي بهدف نظيف، سجله جوميز ليضرب موعداً مع فلامينجو البرازيلي في نصف النهائي.
بينما صعد مونتيري بعد الفوز على السد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليضرب موعداً مع ليفربول في الدور نصف النهائي.
مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية
تقام مباراة الهلال السعودي مع فلامينجو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل 17 من شهر ديسمبر الجاري، على ملعب خليفة الدولي، في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.
بينما تقام مباراة مونتيري مع ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل 18 من شهر ديسمبر الجاري في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.