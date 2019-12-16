مواعيد مباريات اليوم الأثنين 16 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

الإثنين 16 ديسمبر 2019

تقام اليوم الأثنين 16-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري.



حيث يلاقي الزمالك نظيره طلائع الجيش في الدوري المصري.

ويلتقي كريستال بالاس أمام برايتون في البريميرليج.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدورى المصرى طنطا × الانتاج الحربى، الساعة الثانية والنصف عصرا، على قناة TIME SPORT.

Advertisements

المقاولون العرب × وادى دجلة، الخامسة مساء، على قناة TIME SPORT.

مصر المقاصة × الاتحاد السكندرى، الخامسة مساء، على قناة TIME SPORT.

طلائع الجيش × الزمالك، السابعة والنصف مساء، على قناة TIME SPORT.

مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى كريستال بالاس × برايتون، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORT HD 2.

مواعيد مباريات الدورى الإيطالى اليوم كاليارى × لاتسيو، الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORT HD 4.

مواعيد مباريات البطولة العربية (كأس محمد السادس) مولودية الجزائر × القوة الجوية، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على قناة أبو ظبى الرياضية.