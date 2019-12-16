مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

انتهت مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة حالياً في قطر من الفترة 11 حتي 21 من شهر ديسمبر الجاري.



وتأهل الهلال السعودي بعد الفوز علي الترجي التونسي بهدف نظيف، سجله جوميز ليضرب موعداً مع فلامينجو البرازيلي في نصف النهائي.

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بينما صعد مونتيري بعد الفوز على السد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليضرب موعداً مع ليفربول في الدور نصف النهائي.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية

تقام مباراة الهلال السعودي مع فلامينجو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل 17 من شهر ديسمبر الجاري، على ملعب خليفة الدولي، في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

بينما تقام مباراة مونتيري مع ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل 18 من شهر ديسمبر الجاري في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.